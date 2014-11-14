В мире выросли показатели смертности от кори

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным организации, в 2013 году было зарегистрировано более 145 тыс. летальных исходов кори, тогда как в 2012 году таких случаев было меньше – 122 тыс. Отчасти рост смертности связан с эпидемиями кори, зарегистрированными в Китае, Конго, Нигерии. Крупные вспышки инфекции также отмечены в Грузии, Турции и в Украине.

Основной причиной снижения темпов по элиминации вируса, эксперты ВОЗ называют недостаточность вакцинации населения. В организации призывают правительства уделить пристальное внимание проблеме иммунизации от кори и краснухи.

Несмотря на неутешительные показатели прошлого года, за последние 13 лет смертность от кори упала на 75%, конечной целью считается достижение снижения смертности на 95%. Изначально завершение программы по элиминации кори и краснухи было запланировано на 2013 год, однако ВОЗ передвинула сроки на 2015 год в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.