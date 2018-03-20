Лекарства, снижающие уровень глюкозы в крови, не являются достаточно эффективным средством от диабета.

Ученые обнаружили еще одну причину развития диабета 2-го типа.

Немецкие иследоваители доказали: резистентность клеток к инсулину может быть вызвана увеличением концентрации в крови метилглиоксаля (MG) - метаболита глюкозы. Таким образом, лекарства, снижающие уровень глюкозы в крови, не являются достаточно эффективным средством от диабета, сообщает Medical Xpress.

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Специалисты из Немецкого центра исследования рака совместно с сотрудниками Гейдельбергского университета провели исследование влияния метилглиоксаля на организм мух. Ученые отключали у подопытных насекомых ген, который кодирует фермент, разрушающий метилглиоксаль.

Вскоре мухи приобрели резистентность к инсулину. Через некоторое время насекомые стали страдать ожирением, а концентрация сахара в их крови возросла. Исследователи считают результаты эксперимента подтверждением теории о том, что повышенный уровень глюкозы - это следствие, а не причина диабета 2-го типа.

Обычно главной причиной развития диабета 2-го типа называли повышенный уровень глюкозы в крови.