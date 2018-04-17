Чтобы замедлить процесс старения необходимо вести здоровый образ жизни и включать в свой рацион много овощей.

Эксперты назвали основные признаки старения.

Многие люди переживают из-за своего возраста и боятся старости. Согласно результатам опроса, проведенного исследователями, около половины молодых людей боятся потери памяти в пожилом возрасте. 29% респондентов обеспокоены влиянием старости на их физическое состояние, пишет The Deccan Chronicle.

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Специалисты перечислили основные признаки старения. В частности, если человек стонет, наклонившись за упавшим журналом, или засыпает перед телевизором, то, вероятнее всего, он начинает стареть. Кроме того, в список признаков приближающейся старости ученые внесли боль, скованность в суставах и сложности с использованием современных технологий.

Исследователи отмечают, что замедлить процесс старения необходимо вести здоровый образ жизни и включать в свой рацион много овощей. Также эксперты советуют обязательно есть йогурт. Это хороший источник кальция, спасающего от остеопороза. Наличие полезных бактерий поддерживает нормальную микрофлору и здоровье кишечника.