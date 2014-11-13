Умеренное потребление алкоголя полезно не всем

Например, оно может защитить от ишемической болезни сердца только людей с определенным генотипом. Это примерно 15% всего населения, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News. В исследовании, проведенном в Университете Гетеборга, приняли участие 618 шведов с ишемической болезнью сердца и 3000 здоровых людей, вошедших в контрольную группу.

Участников разделили на подгруппы, в зависимости от количества алкоголя, которое они потребляли. Ученые искали у добровольцев конкретный генотип (CETP TaqIB). Предыдущие исследования показали: именно он отвечает за положительные эффекты от употребления алкоголя.

Исследователи выяснили, что само по себе умеренное употребление алкоголя не обладает сильным защитным эффектом, так же, как и только наличие этого конкретного генотипа. А вот сочетание этих двух факторов, судя по всему, значительно снижает риск ишемический болезни сердца. Ученые заявляют: их исследование - шаг в правильном направлении, и необходимо дальнейшее изучение данной проблемы.