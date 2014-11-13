Исследования препарата для терапии лихорадки Эбола будут завершены до конца года

09:26, 13 ноября 2014
Зарубежные новости
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Японская компания Fujifilm надеется в начале будущего года получить международную лицензию на использование противовирусного препарата Авиган (фавипиравир) в качестве лекарственного средства против лихорадки Эбола

REUTERS

Ранее в этом году правительство Японии разрешило применять фавипиравир для лечения Эбола. В свою очередь Fujifilm заявила, что будет выпущено 20 тыс. курсов готового препарата, а также подготовлено действующее вещество для производства препарата, рассчитанного на 300 тыс. курсов. 

REUTERS

На этой неделе исполнительный директор Fujifilm Сигэтака Комори (Shigetaka Komori) объявил о выздоровлении четырех больных лихорадкой Эбола, принимавших фавипиравир. Также известно, что Франция и Гвинея планируют запустить в ближайшее время клинические исследования таблетированного фавипиравира (200 мг) на базе медицинских учреждений Гвинеи. Результаты КИ, как ожидается, будут получены уже к концу текущего года. Анализ полученных данных может занять около месяца, после чего препарат возможно будет одобрен для лечения лихорадки Эбола во всем мире, подчеркнул Комори. 

Ремедиум

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