Для эффективного похудения нужно изменить не только образ жизни.

Диетологи рассказали, чем опасен высококалорийный рацион питания.

Ожирение является фактором риска многих других серьезных патологий. Чрезмерное употребление пищи приводит к росту веса, но не до конца понятно, какие поведенческие особенности провоцируют нарушение питания, пишет Science Daily.

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Испанские ученые провели исследование на мышах - ввели в рацион грызунов шоколад. Выяснилось, что мыши, получавшие возможность есть шоколад всего на один час в день, жадно съедали столько же лакомства, сколько и грызуны с неограниченным доступом к шоколаду. Они также игнорировали обычную пищу и ждали возможности снова съесть лакомство.

Ученые пришли к выводу, что долгосрочное воздействие высококалорийной диеты ухудшает способность контролировать пищевое поведение и приводит к когнитивным нарушениям. Это мешает рационально подходить к употреблению пищи. Исследователи отмечают, что в процессе похудения необходимо обращать внимание не только на образ жизни, но и на пищевое поведение.