Вредно ли пить много кофе: комментарий медиков

Кофеин действует как стимулятор нервной системы и блокирует действие аденозина, который способствует фибрилляции предсердий.

Австралийские ученые из Института Бейкера выяснили, что частое употребление кофе не опасно для сердца и даже может снизить частоту аритмий, пишет EurekAlert!.

Ученые проанализировали результаты исследований, посвященных поиску связи между кофеином и предсердными и желудочковыми нарушениями сердечного ритма. В одной из научных работ с участием 228 465 человек показано, что при употреблении кофе снижается риск фибрилляции предсердий. Другое исследование, в котором участвовали 115 993 пациентов, продемонстрировало уменьшение частоты фибрилляции на 13 процентов.

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По словам специалистов, о вреде кофе свидетельствуют лишь единичные случаи. Кофеин действует как стимулятор нервной системы и блокирует действие аденозина, который способствует фибрилляции предсердий. Кроме того, доза кофеина, равная 500 миллиграммов в день, не влияет на желудочковую аритмию. У пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда и получали в среднем 353 миллиграмма кофеина в сутки, нормализовалась частота сердечных сокращений.

Риск желудковых аритмий повышался только у тех людей, кто выпивал 9-10 чашек кофе в день. В целом, ежедневная безопасная доза составляет 300 миллиграммов, однако некоторые люди могут оказаться более восприимчивыми к ней.