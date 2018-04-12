Влияет на состояние иммунной системы.

Ученые выявили новые риски аномального уровня холестерина.

Исследователи из Копенгагенского университета показали, что аномальный уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) или «хорошего» холестерина - как чересчур высокий, так и экстремально низкий – может негативно сказаться на иммунитете человека, пишет European Heart Journal.

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В рамках исследования были проанализированы данные о состоянии здоровья около 100 тысяч человек. У 21% из них значения «хорошего» холестерина были существенно ниже нормы, а у 8%, наоборот, выше. При этом и те, и другие пациенты чаще, чем люди с нормальным уровнем ЛПВП, сталкивались с инфекционными заболеваниями, такими как гастроэнтерит или пневмония.

Наиболее высокий риск отмечался у людей с очень низким уровнем ЛПВП.