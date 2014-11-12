Человечное отношение к пациентам усиливает эффект лекарств

Врачам следует проявлять сострадание к пациентам. Как показало исследование, такое отношение не только поддерживает в трудную минуту, но ускоряет процесс лечения и делает лекарства эффективнее, пишет vsenovosti.info со ссылкой на The Daily Mail. Это чем-то похоже на эффект плацебо.

Например, врач может сказать пациенту, что после приема таблеток его состояние улучшится. И есть все шансы на это. Гарвардский университет решил проверить данный факт. Оказалось, использование позитивно окрашенных слов, создание комфортной среды и прикладывание всех усилий, чтобы пациент доверился врачу, производит поразительный эффект.

Люди начинают лучше реагировать на лечение. Более того, психика и физика идут в плотной связке. Если падает сахар, ухудшается настроение. Если человек испуган или в стрессе, у него учащается сердцебиение и давление растет. Был проведен эксперимент: людям давали антидепрессанты или плацебо. В итоге у обеих групп наблюдалась активность в одной и той же зоне мозга, контролирующей настроение.

Проводилось еще одно исследование. Людям давали Вилиум (успокоительное). И оно работало только в том случае, если его давал врач лично. А наблюдения примерно за 900 диабетиков показало: у врачей, проявлявших заботу и сострадание, пациенты имели лучше показатели сахара и холестерина, чем у остальных врачей.

В прошлом году гарвардские ученые просканировали мозг врачей с целью выявить людей, проявлявших наибольшее сострадание. В итоге именно у сострадающих медиков пациенты выздоравливали быстрее. Аналогичный результат был при оценке состояния астматиков.