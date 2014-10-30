Оказалось, что обычный сладкий сироп может вылечить детский кашель. Результаты исследования, опубликованные в журнале JAMA Pediatrics, удивляют: обычный сладкий сироп оказался эффективным средством для снятия симптомов детского кашля. Ученые Пенсильванского государственного колледжа обнаружили, что для маленьких детей с симптомами кашля плацебо является эффективным лекарством. Этот вывод они сделали в результате исследования, в котором участвовали 120 малышей в возрасте до 4 лет. Все они имели неспецифичный острый ночной кашель, длительность болезни составляла одну неделю или менее, пишет direct-press.ru.

Участников разделили на три равные группы. Вместо сиропа от кашля детям из первой группы давали на ночь коммерчески доступный сироп агавы, детям из второй группы предлагали подслащенную воду, за остальными просто наблюдали. Оказалось, что те, кто принимал сироп и плацебо, меньше кашляли и спали гораздо лучше.

Сироп агавы был выбран для эксперимента как безопасный натуральный подсластитель. Ученые хотели проверить, может ли он заменить мед, который также считается эффективным лекарством от детского кашля, однако на который у некоторых малышей возникает аллергическая реакция.

Врачи утверждают, что это доступное лекарство можно успешно использовать вместо антибиотиков, которые некоторые родители принимаются давать детям без особой необходимости, либо вместо отсутствия лечения как такового, когда родители отрицают любую «химию».