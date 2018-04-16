Чем опасно сильно прожаренное мясо: комментарии врачей

Употребление мяса сильной степени прожарки существенно увеличивает риск неалкогольной жировой болезни печени.

Прожаренные стейки провоцируют развитие опасного заболевания печени.

Новое исследование, проведенное в Университете Хайфы, показало, что употребление мяса сильной степени прожарки существенно увеличивает риск неалкогольной жировой болезни печени. При этом заболевании в печени накапливается жир. Если жировую болезнь печени не лечить, то может развиться цирроз печени, который, в свою очередь, способен привести к раку и отказу органа, пишет The Daily Mail.

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В исследовании приняли участие около 789 человек. Добровольцы ответили на вопросы о своем рационе питания и способах приготовления пищи. Специалисты провели ультразвуковое исследование печени участников. Еще добровольцев проверили на резистентность к инсулину. Исследователи обнаружили: люди, употреблявшие обработанное и красное мясо, на 47% чаще страдали от болезни печени. А резистентность к инсулину среди них встречалась на 55% чаще.

Кроме того, риск развития неалкогольной жировой болезни печени и резистентности к инсулину оказался повышен у участников, готовивших мясо долго и при высоких температурах, по сравнению с теми, кто тратил меньше времени на приготовление и предпочитал менее прожаренное мясо.

По словам специалистов, под воздействием высоких температур в мясе появляются опасные соединения - гетероциклические ароматические амины.