Кардиологи рассказали, сколько можно пить алкоголя, чтобы не навредить здоровью
Медики рассказали, сколько можно пить алкоголя, не навредив здоровью.
Кардиологи Британского фонда сердечных болезней выяснили, что даже умеренное употребление алкоголя становится причиной преждевременной смерти от инсульта, аневризмы и других заболеваний, пишет MedicalXpress.
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В исследовании приняли участие 600 тысяч человек, употребляющих спиртные напитки, из 19 стран мира. Оказалось, что максимальная доза алкоголя, которую можно выпивать в неделю без последствий для здоровья, составляет 100 граммов чистого спирта (2,5 литра пива с крепостью 4 процента или 875 миллилитров вина с крепостью 13 процентов). Превышение этого лимита в два раза способствует сокращению продолжительности жизни, как минимум, на 1-2 года. Употребление более 350 граммов чистого спирта в неделю — на 4-5 лет.
Специалисты также доказали, что алкоголь связан с развитием различных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, сердечную недостаточность, фатальные аневризмы аорты и гипертензивную болезнь с преимущественным поражением сердца.