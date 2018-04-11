Пострадал 34-летний американец, принимавший участие в конкурсе поедания самого острого в мире перца,

Острый перец может вызвать нарушение мозгового кровообращения.

Мужчина, который попробовал самый острый в мире перец чили "Каролинский жнец", попал в больницу, где у него обнаружили обратимый церебральный вазокострикторный синдром – нарушение мозгового кровообращения, сообщает BBC.

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34-летний мужчина, принимавший участие в конкурсе поедания самого острого в мире перца, проходившем в Нью-Йорке, спустя некоторое время после конкурса начал испытывать боли головы и шеи. Боли продолжались в течение нескольких дней, после чего мужчина обратился в больницу.

Только после того, как пациенту сделали компьютерную томографию, врачи поставили ему диагноз.

Состояние пациента пришло в норму пять недель спустя.