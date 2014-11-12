Силой мысли можно влиять на гены

Учёные из Швейцарской высшей технической школы Цюриха провели эксперимент, в ходе которого люди управляли работой гена SEAP в телах трансгенных мышей. Ген активировался в клетках имплантата, пересаженного грызунам под кожу, пишет Здоровье.

Люди-добровольцы должны были некоторое время сидеть в наушниках перед экраном компьютера и выполнять одну из трёх задач: концентрировать внимание, расслабляться (медитировать) или пытаться сознательно руководить активностью своего мозга. В это время их мозговую активность регистрировали портативные энцефалографы, помещённые на головах испытуемых. Полученные сигналы по Bluetooth передавались на инфракрасные лампы под кожей каждой мыши. При определенных параметрах мозговой активности лампа загоралась, ген SEAP активировался, и вырабатывался белок. Его можно было увидеть под флуоресцентным микроскопом, ведь к SEAP методами генной инженерии добавили светящийся белок.

Зачем это нужно? Такая технология может в перспективе позволить людям лечить себя самих – или кого-то другого – активируя заданный ген в заданное время за счет определенной, специально выученной, активности мозга. Грубо говоря, в тот момент, когда вам нужно лекарство – вы начинаете сосредоточенно об этом думать, и лекарство (например, против головной боли) вырабатывается прямо в вашем организме.