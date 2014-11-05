Посменная работа ухудшает работу мозга

Если человек на протяжении длительного времени работает посменно, его мозг может пострадать. В частности, мозг начнет ускоренно стареть, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Возникнут проблемы с памятью и мыслительной способностью.

Нужно проработать 10 лет и больше, чтобы ощутить все минусы посменной работы. За это время мозг успеет постареть на 6,5 лет. Если же сменить работу, то на восстановление уйдет минимум 5 лет. Все дело в нарушении работы "внутренних часов", провоцирующем стресс. Также ночные смены приводят к дефициту витамина D, негативно отражающемуся на умственных способностях.

Университет Тулузы сделал эти выводы на основе оценки состояния более 3000 человек. Посменные работники хуже справлялись с тестами на память, скорость обработки информации была ниже и страдала общая работа мозга. А, по мнению Университета Суонси, проблема усугубляется прямо пропорционально продолжительности смен.

Притом, ночная работа утраивает риск болезней сердца, психических проблем, рака, депрессии, диабета, ожирения, инсультов, не говоря уже о нарушении графика сна. Оказывается, посменная работа способна негативно повлиять почти на 1500 генов, что объясняет столь широкое воздействие на организм.