Стрессовые события ускоряют процесс старения мозга - ученые

Кора мозга связана с рядом важных процессов, к примеру, сознанием, мышлением и памятью.

Серьезные негативные, стрессовые события, такие как развод или смерть члена семьи, негативно влияют на мозг, провоцируя его ускоренное старение.

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К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета. Исследователи проанализировали данные 359 мужчин, пишет The Deccan Chronicle.

В начале исследования и 5 лет спустя добровольцы рассказали о стрессовых событиях в своей жизни, произошедших за последние 2 года. Кроме того, всем мужчинам сделали магнитно-резонансную томографию (МРТ). Также участники прошли физиологические и психологические тесты.

МРТ позволяет оценить объем и толщину коры. Как известно, кора мозга связана с рядом важных процессов, к примеру, сознанием, мышлением и памятью. Данные об объеме и толщине коры были проанализированы в специальной программе для определения возраста мозга. Оказалось, что стрессовые события существенно ускоряли старение мозга.