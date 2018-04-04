Люди с аутистическими расстройствами обладают высоким уровнем логического мышления

Детям и взрослым с аутизмом прописывают чрезмерное количество психотропных препаратов, их помещают в психбольницы.

По оценкам ВОЗ, из каждых 160 детей один страдает аутизмом, причем расстройства аутистического спектра, как правило, сохраняются в подростковом и взрослом возрасте.

Независимые эксперты ООН не раз призывали отказаться от попыток лечить аутизм сомнительными методами. «Подобные методы, которые зачастую представляют как меры защиты или лечения, нарушают основные права этих людей, оскорбляют их достоинство и идут вразрез с результатами научных исследований, считают спецдокладчики в области прав человека.

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Детям и взрослым с аутизмом прописывают чрезмерное количество психотропных препаратов, их помещают в психбольницы или другие госучреждения, их усмиряют физически или при помощи химических препаратов или шоковой терапии. Все это может нанести серьезный ущерб их здоровью.

По данным ООН, 80 процентов людей с аутизмом нигде не работают. А между тем, люди с расстройствами аутистического спектра зачастую обладают высоким уровнем логического мышления и прекрасно проявляют себя в работе, требующей особой тщательности и внимания к деталям.