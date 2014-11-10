В Москве произошел выброс ядовитых веществ

Сразу несколько станций Мосэкомониторинга (Российская Федерация) фиксируют превышение максимального норматива по этому элементу в атмосфере.

Неприятный запах появился еще утром на юго-востоке столицы России, и к середине дня добрался уже и до западных районов. Об этом свидетельствуют и сообщения в соцсетях, и это подтверждают экологические службы города. Так, в твиттере появилось множество записей похожего содержания: «Сильно пахнет – не то слово», «Все закрыли окна. Дышать невозможно», «Сидим в офисе на Нагатинской, подтверждаю – воняет», «»На Арбате тоже», «И на Таганке смердит» - это лишь несколько высказываний. Городские власти долгое время ничего не могли сказать о причинах этого явления, утверждая, что никаких техногенных аварий не зафиксировано. Однако менее получаса назад твиттер Йод со ссылкой на экомониторинг сообщил, что виновником стал московский НПЗ, где произошел выброс сероводорода.

По данным экологов, концентрация сероводорода превышена в шесть раз.

Эхо Москвы