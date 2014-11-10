Людям с низким ростом грозит развитие старческого слабоумия

Рост человека в наибольшей мере обусловлен наследственными факторами. Вероятно, ген, отвечающий за рост человека в юные годы, может влиять и на другие процессы в организме до конца жизни. Этим и объясняется явление, открытое учеными из Шотландии.

Шотландские ученые утверждают, что чем ниже рост человека, тем больше у него шансов умереть от старческого слабоумия.

При этом у мужчин-коротышек вероятность печального исхода значительно выше, чем у невысоких женщин.

Сотрудники университета в шотландском городе Эдинбург (University of Edinburgh) провели мета-анализ 18 ранее опубликованных научных работ, посвященных поиску связи между ростом и риском развития деменции в пожилом возрасте.

Все такие исследования были проведены по одной методике: у испытуемых измеряли рост, а затем просили ответить на вопросы, касающиеся состояния здоровья на протяжении всей предшествующей жизни, уровня доходов, особенностей питания и тому подобное.

Общее число участников составляло без малого 182 000 человек.

Авторы обнаружили, что у мужчин "критический" рост составлял 168 см, а у женщин 160 см.

Изменение индивидуальных показателей роста в сторону уменьшения от этих показателей было связано с увеличением риска смерти от деменции в пожилом возрасте.

Таким образом риск умереть от болезни Альцгеймера у мужчины ростом 168 см был на 50% выше по сравнению с представителем сильного пола, чей рост составлял 178 см.

Дальнейшее уменьшение роста на каждые 7,3 см у мужчин и 6,8 см у женщин приводило к увеличению такого риска на 26% и на 10% соответственно.

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