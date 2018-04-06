Астма увеличивает риск переломов у детей - медики

У мальчиков с умеренной или тяжелой астмой переломы случаются на 30% чаще.

Астма увеличивает риск переломов у детей.

У мальчиков с умеренной или тяжелой астмой переломы случаются на 30% чаще, чем у детей, не страдающих астмой. У девочек с аналогичным заболеванием такой картины не наблюдается. Это выяснили сотрудники Мельбурнского университета, пишет The Daily Mail.

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Ученые обследовали более 16000 учащихся в возрасте от 3 до 13 лет. Специалисты фиксировали информацию о переломах. Выяснилось: мальчики с астмой сталкивались с переломами существенно чаще тех, у кого не было астмы.

Исследователи считают, что поскольку астма является воспалительной болезнью, она может приводить к снижению костной массы путем воздействия на механизм формирования костей. Разницу в количестве переломов у мальчиков и девочек с астмой ученые объясняют тем, что девочки менее склонны к рискованному поведению.