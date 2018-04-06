Положительный эффект сопровождался снижением частоты таких возрастных заболеваний, как рак и диабет, а также сохранением физической активности и когнитивных способностей.

Новое исследование подтвердило пользу голодания.

Ученые Национального центра научных исследований во Франции показали, что уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь. К такому выводы исследователи пришли на основе результатов эксперимента с участием лемуров, пишет EurekAlert!.

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В ходе долговременного исследования специалисты оценивали выживаемость мышиных лемуров (Microcebus), калорийность корма которых была сокращена на 30 процентов. Эксперимент продолжался в течение 10 лет. Опытную группу, где животные сидели на диете, сравнивали с контрольной группой, в которой лемуры питались обычным кормом.

Оказалось, что у первых продолжительность жизни увеличилась на 50 процентов. Треть животных, ограниченных в потреблении калорий, была все еще жива, когда последний лемур из второй группы умер в возрасте 11,3 года. В среднем, приматы контрольной группы доживали до 6,4 года, а опытной — до 9,6 года.

Положительный эффект сопровождался снижением частоты таких возрастных заболеваний, как рак и диабет, а также сохранением физической активности и когнитивных способностей. Организм старых лемуров в первой группе по своей морфологии напоминал таковой у молодых животных, помимо этого, значительно замедлилась атрофия белого вещества (отростки нервных клеток) и уменьшилась потеря серого вещества (тела нейронов) в мозге.