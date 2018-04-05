Диетологи рассказали о полезном свойстве куркумы

Для профилактики мигрени употреблять три чайные ложки куркумы в день.

Ученые рассказали о полезном свойстве куркумы.

По словам экспертов, куркума (приправа, популярная в азиатской кухне) может облегчить головную боль. Судя по всему, дело в том, что активный ингредиент куркумы, куркумин, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, сообщает The Deccan Chronicle.

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Исследование, проведенное иранскими учеными, показало: жирные кислоты омега-3 в сочетании с куркумином подавляют выработку фактора некроза опухоли (ФНО), вызывающего воспаление нервной ткани и боль. Благодаря этому частота приступов мигрени у участников исследования уменьшилась.

Диетологи советуют для профилактики мигрени употреблять три чайные ложки куркумы в день.