Диетологи рассказали о полезном свойстве куркумы
17:55, 05 апреля 2018Зарубежные новости
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Для профилактики мигрени употреблять три чайные ложки куркумы в день.
Для профилактики мигрени нужно употреблять три чайные ложки куркумы в день / pixabay.com
Ученые рассказали о полезном свойстве куркумы.
По словам экспертов, куркума (приправа, популярная в азиатской кухне) может облегчить головную боль. Судя по всему, дело в том, что активный ингредиент куркумы, куркумин, обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, сообщает The Deccan Chronicle.
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Исследование, проведенное иранскими учеными, показало: жирные кислоты омега-3 в сочетании с куркумином подавляют выработку фактора некроза опухоли (ФНО), вызывающего воспаление нервной ткани и боль. Благодаря этому частота приступов мигрени у участников исследования уменьшилась.
Диетологи советуют для профилактики мигрени употреблять три чайные ложки куркумы в день.
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