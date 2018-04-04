В прошлом году был выявлен 221 новый случай инфекций, вызванный бактериями, устойчивыми ко всем или большинству антибиотиков

В США обеспокоены распространением суперинфекций.

Согласно докладу специалистов из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США в прошлом году был выявлен 221 новый случай инфекций, вызванный бактериями, устойчивыми ко всем или большинству антибиотиков, сообщает Vital Signs.

Как сообщается в докладе, в медицинских учреждениях, где были найдены антибиотикрезистентные микробы, по крайней мере, один из 10 людей, которые не имели симптомов заболевания, оказался носителем, как минимум,одной суперинфекции.

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Эти микробы имели гены невосприимчивости к лекарственным препаратам, которые могут быть переданы другим бактериям. Таким образом, здоровые люди могут оказаться скрытыми переносчиками смертельно опасных заболеваний.

В документе рекомендуется сотрудникам медицинских учреждений проводить быстрый анализ микроорганизмов, у которых заподозрена устойчивость к антибиотикам. Кроме того, пишут специалисты CDC, необходимо выявлять тех, кто может стать переносчиком суперинфекции, и отслеживать пациентов, которые были переведены в другие больницы.