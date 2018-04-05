Результаты исследования помогут разработать препараты, которые способствуют ускоренному заживлению печени, защищают ее от рака и продлевают исправное функционирование органа при старении.

Ученым удалось разработать новый метод, позволяющий восстановить печень.

Ученые Школы медицины Стэнфордского университета выяснили, что умеренное увеличение активности фермента теломеразы в клетках печени способствует регенерации органа. Таким образом, можно разработать препараты для борьбы с циррозом и старением клеток печени, пишет EurekAlert!.

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Теломераза представляет собой белковый комплекс, который препятствует чрезмерному сокращению длины теломер — концевых участков хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки. Поскольку в ДНК теломер не закодированы аминокислотные последовательности белков, эти участки выполняют защитную функцию, предотвращая повреждение генов. Считается, что укорачивание теломер является одной из причин старения клеток.

Показано, что мутации, блокирующие активность теломеразы, вызывают цирроз у грызунов и людей. В то же время чрезмерная активность фермента наблюдается в злокачественных клетках рака печени.

Исследователи обнаружили, что у мышей 3-5 процентов всех клеток печени (гепатоцитов) вырабатывают высокое количество теломеразы, но при этом в них менее активны гены, участвующие в обычном метаболизме. Эти клетки равномерно распределены по печени, и при повреждении органа, они начинают размножаться, образуя новую ткань.

Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать препараты, которые способствуют ускоренному заживлению печени, защищают ее от рака и продлевают исправное функционирование органа при старении.