Диетологи рассказали, чем полезен шоколад

Какао - источник минералов и других необходимых для организма веществ.

Новое исследование в очередной доказало, что шоколад полезен для здоровья человека.

Диетолог Роб Хобсон уверен: в обычном шоколаде скрывается универсальное средство, дарящее долголетие. Какао способно стабилизировать выработку дофамина. Это соединение также известно, как гормон удовольствия. В целом эффект какао можно сравнить с самыми продвинутыми витаминными комплексами, пишет Daily Mail..

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Какао - источник минералов и других необходимых для организма веществ, включая магний, который помогает сохранять здоровье костей и способствует мышечному расслаблению. Также шоколад с высоким содержанием какао может стать неплохим источником железа, а оно связано с выработкой эритроцитов.

В свою очередь, цинк, являющийся важным компонентом какао, способствует обновлению клеток. Еще шоколад может повышать уровень фенилэтиламина. Это химическое вещество - начальное соединение для некоторых природных нейромедиаторов. При оптимальной концентрации фенилэтиламина дольше сохраняется молодость мозга, когнитивные способности человека.