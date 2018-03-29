Игрушки для купания опасны для здоровья детей - исследование

Грибковые наросты были обнаружены на 60% игрушек.

Результаты исследований швейцарских и американских ученых обнаружили, что игрушки для купания в ванне, в частности резиновые утята и другие, опасны для здоровья детей.

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Специалисты провели эксперимент с новыми и уже использованными игрушками для ванны, сообщает Medical Xpress.

В течение 11 недель половина игрушек пролежала в чистой воде, а остальные - в грязной. После этого игрушки разрезали и внимательно изучили. Оказалось, на каждом квадратном сантиметре внутренней поверхности игрушек поселилось от 5 до 75 миллионов микроорганизмов.

Грибковые наросты были обнаружены на 60% игрушек, которыми играли дети, и на всех новых игрушках, лежавших в грязной воде. На 80% игрушек исследователи нашли потенциально опасные бактерии, включая легионеллы и синегнойные палочки. Ученые отмечают: небольшое количество бактерий помогает укрепить иммунную систему детей, но некоторые микроорганизмы могут вызывать тяжелые инфекционные заболевания.