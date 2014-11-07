Обоняние у женщин развито гораздо лучше, чем у мужчин

Женщины и мужчины по-разному воспринимают и оценивают запахи. Обоняние связано с опытом и эмоциями. Не факт, что у женщин лучше само восприятие запахов. Их преимущество, скорее, обусловлено эмоциональной и когнитивной составляющими обоняния, пишет meddaily.ru со ссылкой на Hindustan Times.

Исследователи Федерального Университета Рио-де-Жанейро разработали специальную технику, изотропный фракционатор. С помощью неё можно измерить число клеток в обонятельной луковице, области мозга, отвечающей за обоняние. Исследователи изучали мозг умерших людей, 7 мужчин и 11 женщин. Все они на момент смерти были старше 55 лет. Люди не страдали от заболеваний нервной системы и не работали в областях, связанных с обонянием, таких как дегустация кофе или профессиональное приготовление пищи.

Вычислив число клеток в обонятельных луковицах людей, группа исследователей обнаружила: у женщин в среднем на 43% больше клеток в этой структуре мозга, чем у мужчин. При тщательном подсчете нейронов разница достигла 50%. Так, ученые полагают: именно эти мозговые различия - причина того, что женщины различают запахи лучше мужчин.