Чем опасна жирная еда: комментари ученых

Эритроциты чрезвычайно чувствительны к тому, что мы едим.

Ученые из медицинского колледжа Джорджии обнаружили, что буквально один молочный коктейль может превратить эти гладкие и округлые пластинки в маленькие, «колючие» клетки, представляющие угрозу нашим кровеносным сосудам, пишет Nature.

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Ученые провели эксперимент: одной группе испытуемых предложили выпить цельного молока, щедро сдобренного взбитыми сливками и мороженым, а другой – перекусить тремя порциями сахарных хлопьев, также заправленных молоком, но только обезжиренным.

Исследователи подчеркивают, что калорийность предложенных угощений была примерно одинаковой, принципиальная разница заключалась в жирности. Последующий анализ показал, что только у участников первой группы драматично изменились размер и форма эритроцитов, они обросли «шипами». По словам учёных, такие метаморфозы неизбежно приведут к затрудненному прохождению крови по кровеносным сосудам. Также обнаружилось, что у этих испытуемых развился иммунный ответ, сходный с реакцией на инфекцию.

Таким образом, эритроциты чрезвычайно чувствительны к тому, что мы едим. Эритроциты являются самой многочисленной популяцией клеток крови, главная функция которых — перенос кислорода.

Американская ассоциация кардиологов рекомендует ограничить потребление жиров до 20-35% от суточной калорийности.