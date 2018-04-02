Чем опасна жирная еда: комментари ученых

15:50, 02 апреля 2018
Зарубежные новости
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pixabay.com

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Ученые провели эксперимент: одной группе испытуемых предложили выпить цельного молока, щедро сдобренного взбитыми сливками и мороженым, а другой – перекусить тремя порциями сахарных хлопьев, также заправленных молоком, но только обезжиренным.

Исследователи подчеркивают, что калорийность предложенных угощений была примерно одинаковой, принципиальная разница заключалась в жирности. Последующий анализ показал, что только у участников первой группы драматично изменились размер и форма эритроцитов, они обросли «шипами». По словам учёных, такие метаморфозы неизбежно приведут к затрудненному прохождению крови по кровеносным сосудам. Также обнаружилось, что у этих испытуемых развился иммунный ответ, сходный с реакцией на инфекцию.

Таким образом, эритроциты чрезвычайно чувствительны к тому, что мы едим. Эритроциты являются самой многочисленной популяцией клеток крови, главная функция которых — перенос кислорода.

 Американская ассоциация кардиологов рекомендует ограничить потребление жиров до 20-35% от суточной калорийности.

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Теги: #здоровое питание#кровеносная система