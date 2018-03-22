Чем опасны фреши: комментарии врачей

Если человеку больше 45 лет и он отдает предпочтение сладким напиткам, то риск смерти возрастает до 150%.

Диетологи предупреждают, что фреши могут быть опасны для здоровья человека.

Если взрослый человек в день выпивает по три стакана свежего сока, это может повысить риск смерти от болезни сердца более чем в два раза. Такой объем сока повышает риск смерти в молодом возрасте на 27%, пишет The Sun.

Если человеку больше 45 лет и он отдает предпочтение сладким напиткам, то риск смерти возрастает до 150%. К сладким напиткам эксперты относят не только газировку, но соки вроде яблочного и апельсинового.

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Сообщается, что ученые сделали эти выводы, проследив примерно за 18000 пожилых людей в течение шести лет. Они не выявили связи между потреблением сладкой пищи и ранней смертью. А вот с напитками ситуация была иной. Вероятно, причина в том, что организм по-разному перерабатывает сладкие напитки и продукты. Плюс, в продуктах, помимо сахара, можно встретить жиры, белки, которые замедляют процесс переваривания. Сахар же из сладких напитков попадает в кровь практически мгновенно.

Также диетологи не рекомендуют пить сок на голодный желудок, например, на завтрак. Это перегружает пищеварительную систему и может нарушить баланс микрофлоры в желудочно-кишечном тракте.