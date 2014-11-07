Краков передал медицинскую помощь украинцам

Две кареты скорой помощи с медицинскими препаратами сегодня выехали из Кракова в Украину, где эта помощь будет доставлена в больницы во Львове, Луцке, Ивано-Франковске и Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба Малопольского воеводства, которое в сентябре этого года выделило почти 50 тысяч евро на помощь для украинцев.

"С февраля местные власти Малопольского воеводства поддерживают тех, кто пострадал в конфликте за восточной границей нашего государства", - отметил вице-председатель местного парламента Войчех Козак, которого цитирует пресс-служба.

Он сказал, что местные власти организовывали сбор средств на закупку необходимых вещей для украинцев, которые уже передавались в Украину и организовали транспорт и лечение одного гражданина Украины в Польше.

В отправленном сегодня грузе есть медицинское оборудование и лекарства, среди которых обезболивающие препараты и антибиотики.

Источник: malopolskie.pl

Как сообщал УНИАН, органы местной власти, благотворительные и неправительственные организации в Польше раньше в этом году неоднократно организовывали различные акции по сбору необходимых для украинцев вещей, медикаментов и средств.