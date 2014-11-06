Гуманитарный штаб Рината Ахметова подвел итоги работы за три месяца

Штаб был создан 6 августа с целью оказания максимальной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате боевых действий. Основные направления, по которым работает Гуманитарный штаб, - оказание гуманитарной, медицинской и адресной помощи, помощь детям, эвакуация и размещение вынужденных переселенцев.

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«Наша задача – работать там, где тяжелее всего, где люди больше всего нуждаются в помощи. Такую задачу поставил основатель Штаба – Ринат Ахметов, - рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба. - Уже три месяца мы ведем системную работу, помогая мирным жителям. Под опекой Штаба оказались сотни тысяч людей, которые пострадали из-за конфликта на Донбассе: которым нужно было убегать, которым негде было жить за пределами зоны АТО, и те, которые остались там и остро нуждаются в продуктах, в медицинской помощи. Так, Штаб эвакуировал почти 35 тысяч людей и обеспечил жильем почти 7000 человек. Штаб доставил на Донбасс более 800 тысяч продуктовых наборов для 500 тысяч семей, то есть для более миллиона человек. Около 20 тысячи человек получили медицинскую помощь. Это помощь медикаментами и оборудованием больницам, адресная помощь, аптечки для матери и ребенка, для пожилых людей, сложное лечение. И Ринат Ахметов готов помогать своим землякам столько, сколько это будет необходимо. Поэтому Штаб в ноябре расширяет свою деятельность - мы запускаем отдельную медицинскую программу, ведь согласноГуманитарной карты потребностей и ситуации Донецкой и Луганской областей, наиболее острой является потребность в медикаментах. Штаб также доставит еще 500 тысяч продуктовых наборов на Донбасс, расширив географию и охватив города со сложной гуманитарной ситуацией».

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В октябре в отдельный проект, по личной инициативе Рината Ахметова, была выделена помощь детям в возрасте до двух лет, которые находятся в зоне АТО. По предварительным подсчетам Штаба, таких детей около 40 тысяч, и все они имеют специфические потребности – в детском питании, в средствах гигиены, в специальных медикаментах, которые не могут обеспечить их родители. На сегодняшний день в регион доставлено 28 тысяч детских наборов. В Штабе сообщают, что готовы к открытию новых центров выдачи помощи в ноябре, что позволит помочь большему количеству детей. За октябрь-ноябрь в регион доставят дополнительно 60 тысяч детских наборов.