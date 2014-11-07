Жирная пища вредна для беременных

В последнее время популярность набирает жировая диета: минимум углеводов, зато много натуральных жиров. Новые исследования показывают, что её не стоит придерживаться беременным и кормящим: дети таких матерей быстро набирают вес, обладают сниженной толерантностью к глюкозе и имеют отклонения в поведении, пишет Здоровье.

Келли Тамаширо из университета Джонса Хопкинса несколько месяцев наблюдала за 24 самками крыс. Все они сначала были беременны, при этом половина из них получала стандартный корм, а у другой половины был рацион с высоким содержанием жира, примерно таким же, как в пище типичного американца. После родов самок некоторое время продолжали кормить так же, как и во время беременности.

Когда крысята родились и стали питаться "взрослой пищей", оказалось, что детёныши крыс, сидевших на жировой диете, больше весили, больше ели и чаще предпочитали жирную пищу, чем их "стандартные" собратья. Они обладали сниженной толерантностью к глюкозе. Но это ещё не всё. Поведенческие тесты показали, что детеныши матерей, злоупотреблявших жирной пищей, были менее активны и хуже распознавали окружающие объекты. У самцов этой группы была нарушена экспрессия генов в гиппокампе и в детстве, и в более зрелом возрасте.

Результаты исследования в очередной раз подтверждают: образ жизни матери напрямую влияет на всю жизнь её чада. Поэтому прежде чем проводить любые эксперименты над своим телом, задумайтесь, как это может отразиться на вашем ребёнке.