Жирная пища вредна для беременных

13:12, 07 ноября 2014
Зарубежные новости
3

Дети таких матерей быстро набирают вес, имеют отклонения в поведении

Фото: babyplan.ru

В последнее время популярность набирает жировая диета: минимум углеводов, зато много натуральных жиров. Новые исследования показывают, что её не стоит придерживаться беременным и кормящим: дети таких матерей быстро набирают вес, обладают сниженной толерантностью к глюкозе и имеют отклонения в поведении, пишет Здоровье.

Келли Тамаширо из университета Джонса Хопкинса несколько месяцев наблюдала за 24 самками крыс. Все они сначала были беременны, при этом половина из них получала стандартный корм, а у другой половины был рацион с высоким содержанием жира, примерно таким же, как в пище типичного американца. После родов самок некоторое время продолжали кормить так же, как и во время беременности.

Когда крысята родились и стали питаться "взрослой пищей", оказалось, что детёныши крыс, сидевших на жировой диете, больше весили, больше ели и чаще предпочитали жирную пищу, чем их "стандартные" собратья. Они обладали сниженной толерантностью к глюкозе. Но это ещё не всё. Поведенческие тесты показали, что детеныши матерей, злоупотреблявших жирной пищей, были менее активны и хуже распознавали окружающие объекты. У самцов этой группы была нарушена экспрессия генов в гиппокампе и в детстве, и в более зрелом возрасте.

Результаты исследования в очередной раз подтверждают: образ жизни матери напрямую влияет на всю жизнь её чада. Поэтому прежде чем проводить любые эксперименты над своим телом, задумайтесь, как это может отразиться на вашем ребёнке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter