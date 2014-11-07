Частое посещение соцсетей разрушает личную жизнь

Постоянная привязанность к смартфонам и планшетам как к инструментам для мониторинга социальных сетей приводит к тому, что люди не обращают внимания на своих партнеров и забывают, что такое романтические отношения, пишет viknaodessa.od.ua.

Это может спровоцировать разрыв отношений, а также измены со стороны партнера, считают британские исследователи из Оксфордского университета. Ученые наблюдали за 24 тыс. супружеских пар. Оказалось, существует тесная связь между использованием соцсетей и качеством семейных отношений.

Чем больше партнеры уделяли внимания отслеживанию событий в жизни других людей, тем хуже ощущали себя в собственных отношениях, часто испытывали разочарование и презрение. В другом исследовании, проведенном в университете Миссури, приняли участие сотни пользователей Facebook, причем в возрасте от 18-ти до 82 лет. Среди прочего установлено, что использование смартфонов после полуночи негативно влияет на интимные отношения.