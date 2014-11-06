Вакцину против Эболы начнут испытывать на добровольцах

Как сообщается на сайте Университетского госпиталя Женевы (HUG), ранее это медучреждение получило соответствующие разрешения комиссий по этике кантона Женева и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также швейцарского агентства по авторизации лекарственных средств Swissmedic. В первых испытаниях примут участие 115 добровольцев, затем к ним присоединятся 40 добровольцев в Германии, 60 в Габоне и 40 в Кении.

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Ранее Канада предоставила ВОЗ 800 доз препарата VSV-ZEBOV, основанного на рекомбинантном вирусе везикулярного стоматита, сообщает Росбалт.

Тестирования второй из наиболее перспективных вакцин — cAd3-ZEBOV, основанной на аденовирусе шимпанзе, начались в Лозанне в прошлую пятницу. Первые результаты испытаний ВОЗ должна получить к декабрю.

По последним данным ВОЗ, жервами Эболы стали 4951 человек, общее число зараженных составляет 13567 человек.