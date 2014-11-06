ВОЗ пересмотрела данные по смертности от лихорадки Эбола

Для сравнения: ранее ВОЗ сообщала о почти 5 тыс. умерших из 13,5 тыс. инфицированных.

ВОЗ информирует, что пересмотр данных был связан с изменением источника информации. Ранее специалисты организации использовали как данные министерств здравоохранения, так и информацию из пациентских баз данных, а теперь все сведения берутся из страновых докладов.

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Также международная организация сообщила о стабилизации ситуации с эпидемией лихорадки Эбола в Гвинее и о снижении количества новых заболевших в Либерии. Тем не менее, отмечают эксперты, в Сьерра-Леоне заболеваемость гемморагической продолжает расти.

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Как подчеркивают специалисты ВОЗ, в Западной Африке стали наблюдаться первые признаки эффективности предпринимаемых мер по борьбе с лихорадкой, однако стоит учитывать, что эпидемия все еще не взята под контроль.

remedium.ru