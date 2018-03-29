Сильное потрясение, испытанное женщиной во время беременности, может сказаться на работе мозга ребенка.

Медики предупреждают, что стресс у беременной женщины очень вредит ребенку.

Сильное потрясение, испытанное женщиной во время беременности, может сказаться на работе мозга ребенка: эффективность работы нейронных цепей, что напрямую связано с мыслительными процессами, пишет Еurekalert.

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Ученые из университета Уэйна представили на 25-й встрече Общества когнитивной нейронауки в Бостоне результаты эмбриональной визуализации головного мозга у 47 человеческих плодов на сроке между 30-й и 37-й неделями беременности.

Исследователи специально отбирали матерей из малообеспеченных и неблагополучных семей, и , которые испытывали депрессию, беспокойство или стресс. В соответствии с МРТ-снимками головного мозга, у их еще не рождённых малышей наблюдалось уменьшение эффективности работы нейронных цепей, в особенности в области мозжечка.

Учёные предполагают, что это область оказалась наиболее уязвимой в связи с очень высокой плотностью глюкокортикоидных рецепторов, которые участвуют в стрессовых реакциях.

«Это первое убедительное доказательство прямого влияния материнского стресса на развитие мозга плода», - подчеркивают авторы исследования.