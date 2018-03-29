Занятия музыкой полезны для работы мозга детей - исследование

Дети, которые занимаются музыкой, лучше справляются с когнитивными тестами

Занятия музыкой полезны для работы мозга детей.

В новом исследовании, проведенном сотрудниками Амстердамского свободного университета, приняли участие 147 учащихся нескольких школ, сообщает The Deccan Chronicle. Учебные программы в школах были стандартными. Некоторые дети посещали дополнительные занятия музыкой и изобразительным искусством.

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Спустя 2,5 года специалисты оценили успеваемость и когнитивные функции детей, такие как память и способность к планированию. Исследование показало, что дети, ходившие на дополнительные занятия музыкой, лучше справлялись с когнитивными тестами по сравнению с теми, кто на такие занятия не ходил. Кроме того, успеваемость у этих детей была выше.

По словам специалистов, занятия музыкой развивают способность рассуждать, навыки планирования, организации и решения задач. Благодаря этому повышается успеваемость. Дополнительные занятия изобразительным искусством положительно влияли на визуальную и пространственную кратковременную память детей.