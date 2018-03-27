Новое в медицинской диагностике: зондирование заменит электрокардиограмма желудка

Отслеживать патологические ритмы желудочной активности и давать персонализированные диагнозы можно будет с помощью портативного монитора, изобретения.

На смену болезненной процедуре зондирования желудочно-кишечного тракта придет электрокардиограмма.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли альтернативу инвазивной процедуре, пишет Еurekalert!.

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Отслеживать патологические ритмы желудочной активности и, соответственно, давать более точные, быстрые и персонализированные диагнозы можно с помощью портативного монитора, изобретения

Он представляет собой коробочку, к которой подключено 10 небольшим электродов, применяемых для регистрации кардиограммы. Поступающая 24 часа в сутки информация с этих датчиков увеличивает вероятность «захвата» аномальных событий.

«Это поможет нам определить, правильно ли желудок функционирует во время еды и, что самое главное, когда пациенты испытывают такие симптомы, как тошнота и боль в животе», - пишут авторы исследования.

Новое устройство было протестировано на 11 детях и показало точность и достоверность результатов, превышающую традиционный метод регистрации активности ЖКТ с использованием трансназальных катетеров.

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В будущем оно пригодится пациентам, страдающим диабетом и болезнью Паркинсона, а также пожилым людям и беременных женщинам, которым также свойственны проблемы с пищеварением.