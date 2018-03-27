Количество детей с очень низким весом, которым удалось дожить до 8 лет, увеличилось.

Более трети недоношенных детей имеют двигательные нарушения.

Ученые из Детского исследовательского института Мердока и Университета Мельбурна проанализировали данные почти 1200 детей, родившихся до 28 недели беременности и весивших меньше 1000 граммов, за 1991-1992, 1997 и 2005 годы. Исследователи выяснили, что более трети детей с низким весом имели детский церебральный паралич (ДЦП) или другие двигательные нарушения, пишет The Deccan Chronicle.

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Беременность обычно длится около 40 недель. Дети, родившиеся после 37 недели беременности, считаются родившимися в срок. По словам ученых, количество детей с критически низким весом, которым удалось дожить до 8 лет, увеличилось с 54% в начале исследования до 64% в конце благодаря прогрессу в медицине, но распространенность двигательных нарушений также выросла.

В начале исследования к 8 годам ДЦП и другие двигательные нарушения имели 23% детей, родившихся намного раньше срока и весивших меньше 1000 граммов, а в конце - 37%.

В группе сравнения двигательные нарушения тоже стали встречаться чаще. Они были у 2% детей из этой группы в начале исследования и у 7% в конце. Значит, рост распространенности двигательных нарушений не является следствием повышения выживаемости недоношенных детей.