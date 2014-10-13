IQ человека со временем меняется

Со временем мы становимся все более глупыми. Об этом сообщается в статье, опубликованной журналом New Scientist. В развитых странах, таких как Великобритания, Австралия и Новая Зеландия, отмечено снижение среднего коэффициента IQ, пишет golovne.net.

Споры об интеллекте до сих пор строились на том, что IQ является постоянной величиной. Новое исследование еще раз доказывает, что это не так.

Стабильность баллов IQ создает впечатление, что наш интеллект продолжает оставаться на одном и том же уровне, хотя на самом деле мы постепенно становимся умнее. Среднемировой IQ уже много лет составляет примерно 100 баллов, хотя всем известно, что уровень образования возрастает.

Идея о том, что IQ является постоянной величиной, реализуется в тестах для его проверки. Наиболее серьезное следствие такой политики заключается в том, что трудности в обучении списываются на студентов, а не рассматриваются как проблема образовательной программы. Но работа психологов — искать новые способы обучения, а не новый способы возлагать вину на учащихся. Роберт Штенберг, один из ведущих исследователей интеллекта, даже назвал практику оценки IQ «негативной психологией».

Те, кто считает IQ постоянной величиной, игнорируют десятилетия исследований в области прикладной психологии. В 2009 году норвежские ученые изучили влияние увеличения продолжительности обязательного образования в Норвегии в 1960-х годах на два года на средний уровень IQ. Оказалось, что каждый лишний год образования добавляет к IQ примерно 3,7 балла.

Более поздние исследования Джон Джонидеса и его коллег из Университета Мичигана показали, что у тех, кто проходил специальное обучение решению задач, результаты IQ тоже росли. Работа Айрона Броча из Ирландского национального университета в Мейнуте продемонстрировала, что результат тестирования IQ может быть серьезно увеличен за месяц интенсивного решения задач на речевые навыки.

Несомненно, что концепция стабильного IQ нуждается в пересмотре. У нас, конечно, есть ограничения в интеллектуальных способностях. Но все то, что мы проверяем во время тестов IQ, зависит от социальных навыков. Эти способности могут и должны развиваться.