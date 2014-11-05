Помидоры помогут сохранить молодость

Помидоры способны не просто поддерживать молодость кожи, но и предохранять ее от ультрафиолетового излучения. К данному выводу пришли ученые Великобританского Университета Ньюкасла, пишет comments.ua со ссылкой на «GlobalScience.ru».

Томаты считаются высокоэффективной защитой от возрастных изменений кожи, и повреждений, которые вызваны с солнцем. Исследования показали, что использование томат-пасты производит уникальный омолаживающий эффект.

Как выяснили ученые, женщины, которые активно употребляют томаты, обладали со временем повышенной защитой кожи от возрастных перемен. Проследить это можно было по уровню повреждения ДНК и покраснений кожи и результате действия ультрафиолетовых солнечных лучей. Исследователи сравнивали кожу двадцати женщин, 50% из которых ежедневно получала по 55 г (пять столовых ложек) обычной томатной пасты и по 10 г оливкового масла, другие 50% получали только масло.

В «томатной» группе наблюдалось существенное улучшение способностей кожи противостоять солнечному излучению. Также было отмечено, что в среднем, уровень покраснения кожи снижен на 33% наряду с группой, не употреблявшей томаты.

Основным помидорным ингредиентом, который обеспечивает такое действие, является ликопин (пигмент). Благодаря этому пигменту у овощей имеется характерный красный цвет. Повышенная концентрация ликопина встречается в приготовленных или консервированных (переработанных) помидорах. Потому можно смело включать в рацион питания томатные соки, супы, пасту и кетчуп.