Полезные свойства овощей предопределены их цветом

Хотя все мы знаем, что овощи являются здоровыми, в нашем рационе, к сожалению, они занимают незначительную часть. Посмотрите, какими свойствами обладают овощи, согласно своей цветовой гамме, пишет newsone.ws.

Белый

Таким цветом обладают лук, лук-порей, хрен, чеснок, петрушка. Содержат фитонциды, которые называют природными антибиотиками, так как они обладают антибактериальными свойствами. Они также содержат серу, которая действует как противовирусное средство. Петрушка помогает пищеварению.

Желто-оранжевый

Это в основном морковь и тыква. Включают бета-каротин (провитамин витамина А) и калия. Хороши для зрения, защищают сердце. Они легки, улучшают пищеварительную систему. Для усвоения бета-каротина из моркови, необходимо добавить чайную ложку масла, а в тыквенный суп - молоко.

Красный

Помидоры и перцы содержат ликопин - защищает от рака, болезней сердца, неврологических заболеваний. Красные антоцианы содержащиеся в капусте, улучшают зрение. Красные овощи также содержат калий, который укрепляет сердце.

Зеленый

Содержит шпинат, салат, брюссельская капуста, брокколи, кресс-салат, капуста, щавель. У них есть много витамина С (увеличение сопротивления), фолиевую кислоту (для предотвращения анемии), бета-каротин (улучшение зрения) и лютеин (ценно для глаз). Помогает очистить организм от токсинов, укрепляет кровеносные сосуды.

Капуста и брокколи также содержат противораковые вещества. Сера (содержащаяся в брокколи) позволяет уничтожать вирусы. Помните, что шпинат и щавель содержит щавелевую кислоту (вымывает кальций из костей). Поэтому важно, приготовить их с молоком.

Черный

К овощам в этой группе относится баклажан. Он содержит много витамина С, полифенолов и флавоноидов -растительных антиоксидантов, которые имеют защитные антираковые свойства.

Не давайте овощам терять витамины, запомните:

Сырые овощи имеют большинство витаминов, но приготовленные легче перевариваются.

Салаты следует употреблять сразу же после приготовления. Если необходимо немного подождать, сбрызнуть его лимонным соком и поставить в холодильник.

Готовить овощи нужно в небольшом количестве воды или на пару, чтобы сохранить больше витаминов и других ценных соединений.