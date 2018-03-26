Чем вредит употребление жареного мяса: результаты нового исследования

Под воздействием высоких температур из мяса могут выделяться химические вещества, провоцирующие развитие устойчивости к инсулину, окислительного стресса и воспаления.

Американские медики обнаружили еще одну угрозу, которую несет частое употребления жареного мяса.

Сотрудники Гарвардского университета измерили артериальное давление у более 103 тысяч людей. Также исследователи узнали, как добровольцы готовили пищу. Все участники регулярно употребляли говядину, птицу или рыбу. Выяснилось, что люди, предпочитавшие мясо, приготовленное на открытом огне, гриле или просто сильно зажаренное, страдали от гипертонии на 15% чаще, пишет Zee News.

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У добровольцев, съедавших более 15 порций жареного мяса в месяц, риск гипертонии был на 17% выше, чем у участников, употреблявших жареное мясо всего 4 раза в месяц. По мнению исследователей, это может быть связано с особыми химическими соединениями - гетероциклическими ароматическими аминами. Они появляются в мясе под воздействием высоких температур и повышают артериальное давление.