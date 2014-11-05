Плоды инжира помогут вылечить кашель

Плоды инжира издавна применяют как средство от кашля, заболеваний горла. Мякоть плодов обладает хорошим потогонным и жаропонижающим действием. В инжире к тому же много железа, пишет liza.ua. Его настоятельно рекомендуют людям, страдающим железодефицитной анемией, и детям. И наконец, этот просто очень вкусный фрукт можно употреблять для борьбы с запорами и их профилактики. Правда, диабетикам не стоит увлекаться — слишком он сладок.

Чтобы приготовить инжир с молоком от кашля, возьми молоко жирностью не менее 3,2 % или домашнее. Чем более жирным будет молоко, тем лучше. Жир смягчит раздраженную гортань. Инжир для данного рецепта подойдет как сушеный, так и свежий. Однако сушеный найти легче в любое время года.

Налив молоко в эмалированную кастрюлю, нагревай его на медленном огне. Плоды инжира сначала хорошо вымой, затем положи в горячее молоко (один средних размеров плод на 1,5 стакана), доведи до кипения. Вари 30 минут под закрытой крышкой. В результате приблизительно 1/3 молока испарится, и ты получишь один стакан средства от кашля.

После этого кастрюлю укутай газетой и накрой подушкой. Когда средство полностью остынет, вылей его в стеклянную емкость, плотно закрывающуюся капроновой крышкой.

Это средство используют для детей и взрослых. Максимальная концентрация полезных веществ в напитке достигается спустя 2–3 часа после того, как он полностью остынет.