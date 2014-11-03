Как быстро вылечить простуду

Пять простых рекомендаций от врача Дэвида Агуса.

* Если мы простужены, то, как правило, заворачиваемся в одеяла в темной спальне. На самом деле лежать весь день – совсем не лучший вариант. Лимфатическая система играет серьезную роль в борьбе с инфекциями, но она не пошлет свои «антимикробные войска» по неподвижному телу. Поэтому гуляйте на улице, если погода позволяет. И постарайтесь соблюдать обычный для вас режим: ешьте, вставайте и ложитесь в то же время, что и всегда. Тогда телу будет легче справляться с болезнью.

* Как только вы почувствовали, что заболели, начинайте сосать таблетки с цинком (лучше – с ацетатом цинка). Именно он, а не эхинацея или витамин С, помогает быстрее вылечить простуду. Но только если разжевать или проглотить таблетку, пользы не будет. Она должна растаять: нужно, чтобы цинк впитался в кровеносные сосуды рта. Оптимальная доза – 75 мг в день. Это одна таблетка каждые несколько часов.

* Пейте теплую (почти горячую) воду с медом и лимоном. Сладость и кислота стимулируют слюноотделение, что помогает очистить горло и носовые пазухи. Также напиток уменьшает раздражение слизистых, а значит, облегчает насморк.

* В сезон простуд мойте руки особенно часто. Люди, которые повторяют эту простую процедуру чаще пяти раз в день, простужаются на 35% реже, чем те, кто этого не делает. И не увлекайтесь антибактериальным мылом. Для тщательного очищения вполне хватает и обычного.

* Чтобы снизить вероятность подхватить инфекцию, по минимуму трогайте лицо руками и как можно чаще пользуйтесь во время еды столовыми приборами.

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