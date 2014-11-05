Фастфуд повреждает ДНК человека

Негативное влияние вредной пищи может передаваться от родителей детям. Любовь к фастфуду запечатлевается в ДНК и ослабляет иммунитет.

Регулярное лакомство фастфудом может серьезно ослабить иммунную систему, а последствия от вредной пищи еще и передаются по наследству.

Как сообщает pinu.com.ua со ссылкой на The Daily Mail, к такому выводу пришли ученые из Национального института иммунологии и инфекционных заболеваний. Исследователи установили, что фастфуд серьезно влияет на микрофлору в кишечнике тех, кто регулярно ест уличную еду.

"Наши тела вроде мини-экосистемы. И все, что серьезно вредит бактериям, которые живут в нас, серьезно влияет на наше здоровье в целом", - объяснил Аян Майлс из Института иммунологии и инфекционных заболеваний.

Он добавил, что диета влияет на баланс бактерий в кишечнике. Поэтому выбор неправильной пищи может повлиять на иммунитет.

"Утверждения, что синтетические добавки или пробиотики могут восстановить микрофлору в пищеварительной системе, являются ошибочными, если употребление таких препаратов не будет сопровождаться изменениями образа жизни и гастрономических привычек.

Кроме того, наибольшую озабоченность вызывает то, что вредное воздействие от неправильного питания фиксируется в нашем ДНК.

Таким образом это может навредить не только человеку с плохими гастрономическими привычками, но и его потомству, ослабляя иммунитет детей на важнейших этапах развития", - говорится в исследовании американских ученых. Ранее австрийские ученые предупреждали, что фастфуд может вызвать потерю памяти.