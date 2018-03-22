Почему нужно спать в абсолютной темноте: рекомендации медиков

Любой источник освещения, даже самого тусклого, нарушает работу внутренних часов, отвечающих за циклы сна.

Медики советуют спать в абсолютной темноте.

Любой источник освещения, даже самого тусклого, нарушает работу внутренних часов, отвечающих за циклы сна и бодрствования. Поэтому следует зашторивать окна и переворачивать телефон экраном вниз, пишет Zee News.

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Об этом говорят исследователи Медицинского университета Нары. Они собрали 863 пожилых добровольцев (средний возраст - 72 года). У людей не было изначально симптомов депрессии (тревожности или устойчивого ощущения грусти). Ученые замеряли уровень освещенности в спальнях добровольцев. Оказалось, 710 человек спали в абсолютной темноте, а остальные подвергались ночью воздействию света.

При этом добровольцы вели дневники сна и участвовали в опросах, призванных отследить развитие депрессивных симптомов. Так, по сравнению с людьми, спавшими в абсолютно темной комнате, люди, подвергавшиеся воздействию свету в объеме более 5 люменов, имели значительно повышенный риск развития депрессии.