Для таких детей очень важное значение имеет адекватная медицинская помощь,

Один из тысячи младенцев на Земле рождается с лишней хромосомой.

Для таких детей очень важное значение имеет адекватная медицинская помощь, программы раннего вмешательства, возможность наравне со всеми получать образование и общаться со сверстниками.

Читайте такжеПоздние дети чаще страдают шизофренией

21 марта в ООН отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна. Соответствующее решение Генеральная Ассамблея приняла в 2011 году. В этот день во многих странах проходят мероприятия, посвященные людям с этой патологией. В нынешнем году главная тема мероприятий по случаю Дня – участие людей с синдромом Дауна в общественно-политической и культурной жизни.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в среду прошла 7-я Всемирная конференция людей с синдромом Дауна. Также в нью-йоркской галерее «Saphira&Ventura» открылась мультимедийная выставка, посвященная бразильской модели и актрисе с синдромом Дауна Татьяне Пианкастелли.

Синдром Дауна – генетическая патология, при которой человек рождается с 47 хромосомами вместо положенных 46. Этот диагноз сопровождается нарушениями умственного и физического развития. У людей с синдромом Дауна намного чаще бывают проблемы со слухом и зрением. 45 процентов детей с синдромом Дауна рождаются с пороком сердца.