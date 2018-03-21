Китай отменит торговые пошлины на импортные противоопухолевые препараты

Новая инициатива о введении «нулевой пошлины» будет выгодна ряду западных компаний.

Китай откажется от торговых пошлин на импортные противоопухолевые препараты.

Глава правительства КНР Ли Кэцян заявил о планах руководства страны отменить торговые пошлины на импортные препараты для лечения онкологических заболеваний. Он подчеркнул, что правительство КНР намерено и дальше работать над снижением тарифов на импортируемые товары первой необходимости, включая медикаменты, пишет FiercePharma.

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Сейчас Китай облагает пошлинами лекарства, импортируемые из разных стран.

В декабре была проведена корректировка, в результате которой пошлина на ввозимые из США медикаменты упала с 4-6% до 2%. Новая инициатива о введении «нулевой пошлины» будет выгодна ряду западных компаний.