Китай отменит торговые пошлины на импортные противоопухолевые препараты
18:00, 21 марта 2018Зарубежные новости
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Новая инициатива о введении «нулевой пошлины» будет выгодна ряду западных компаний.
Правительство КНР намерено и дальше работать над снижением тарифов на импортируемые медикаменты / УНИАН
Китай откажется от торговых пошлин на импортные противоопухолевые препараты.
Глава правительства КНР Ли Кэцян заявил о планах руководства страны отменить торговые пошлины на импортные препараты для лечения онкологических заболеваний. Он подчеркнул, что правительство КНР намерено и дальше работать над снижением тарифов на импортируемые товары первой необходимости, включая медикаменты, пишет FiercePharma.
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Сейчас Китай облагает пошлинами лекарства, импортируемые из разных стран.
В декабре была проведена корректировка, в результате которой пошлина на ввозимые из США медикаменты упала с 4-6% до 2%. Новая инициатива о введении «нулевой пошлины» будет выгодна ряду западных компаний.
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