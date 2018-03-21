Работники оборонной промышленности подвергаются высокому риску заболеть раком - исследование
Согласно исследованию ученых Израиля, среди военнослужащих и работников оборонной промышленности, работа которых связана с обслуживанием радаров, риск онкологических заболеваний в 4,5 раза превышает средние показатели.
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В первую очередь речь идет об онкологических заболеваниях иммунной системы, таких как лимфома и лейкемия, сообщают Новости Израиля.
Исследование проводилось профессором Элиягу Рихтером, руководителем клиники производственной и экологической медицины при медицинском факультете Еврейского университета в Иерусалиме.
Выводы Рихтера основаны на анализе данных по заболеваниям военнослужащих и работников оборонной промышленности в Израиле, Италии и Бельгии. Выборка составляла 47 человек, из которых 19 заболели различными видами рака.
Также среди этой группы населения риск заболевания более чем одним видом рака в 4 раза выше средних показателей.
Результаты данного исследования подвергаются критике не только в ЦАХАЛе, что было ожидаемо, но и со стороны коллег-медиков.